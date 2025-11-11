който донесе проливни дъждове, наводнения и свлачища, оставяйки цели провинции без електрозахранване.
По последни данни загиналите са най-малко шестима, предаде BBC.
Повече от 1,4 милиона души бяха евакуирани преди достигането му до сушата във Филипините. Опустошителното природно бедствие се е насочило и към Тайван, където са евакуирани повече от 3000 души.
"Фунг-уонг" е 21-вият тайфун, който удари нацията в Югоизточна Азия тази година, във време, в което много жители все още се опитват да възстановят щетите от предходни природни бедствия.
"Фокус" припомня, че "Фунг-уонг" застигна Филипините дни след като тайфунът "Калмаеги" връхлетя същия регион, оставяйки десетки хиляди хора в безизходица. Той причини гибелта на 204 филипинци, преди да удари Виетнам, където също взе жертви и унищожи стотици рибарски лодки и ферми.
