Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В Женева приключиха преговорите между представители на Украйна и САЩ относно мирния план за прекратяване на войната в Украйна. Това потвърди ръководителят на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак, предава Радио НВ.

"Току-що приключи първата сесия на преговорите с американската делегация в Женева. Искам да потвърдя: проведохме много продуктивна първа среща с уважаемата американска делегация. Постигнахме много добър напредък и вървим напред към справедлив и траен мир“, заявява Ермак.

Той съобщава, че днес, 23 ноември, ще се състои втора среща с европейските партньори.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви малко по-рано, че преговорите между американската и украинската делегации на 23 ноември са били може би "най-продуктивните и най-съдържателните“ от момента на включването на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"От самото начало имахме надежден работен продукт, изграден върху приноса на всички заинтересовани страни, и днес успяхме да разгледаме много от тези въпроси по точки. Смятам, че постигнахме реален напредък“, отбеляза Рубио.