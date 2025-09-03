ВВС.
Той е бил изгонен от хотела за неплатени такси и е нападнал един човек в стаята си, преди да намушка управителя на хотела и сина му, съобщава прокурорът.
Една от жертвите, намушкана в хотела, е в критично състояние, а другите две са сериозно ранени.
Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайо е посетил мястото на нападението.
Кметът на Марсилия Беноа Паян е изразил пълната си подкрепа към всички, засегнати от атаката във вторник, и е похвалил полицията за бързата й реакция. "Сигурността на жените и мъжете в Марсилия е мой приоритет“, пише той в социалните медии.
