Въоръжено нападение с нож е станало днес в Сидни, Австралия. Според полицията 25-годишен мъж въоръжен с нож първо е нападнал двама клиенти в магазин за хранителни стоки, след което е избягал навън и е намушкал минувач, предава 9News.

Инцидентът е станал тази сутрин на оживена търговска улица. Според местния телевизионен канал 9news, позовавайки се на полицията, един човек е убит при нападението, а други двама са тежко ранени и са настанени в интензивно отделение.

Разследващите смятат, че жертвите са били непознати на нападателя и са били избрани на случаен принцип.

Убитият при нападението е 30-годишен мъж. Той е починал на място преди пристигането на парамедиците. Другите две жертви са в критично състояние:  22-годишен мъж е намушкан във врата, а 47-годишна жена е намушкана в гърдите и корема. Полицията е задържала заподозрения на близка улица няколко минути по-късно след нападението.

Според The ​​Sydney Morning Herald задържаният е избягал от психиатрична болница 10 дни преди инцидента. В момента той е в ареста и все още не му е повдигнато обвинение.