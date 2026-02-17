9News.
Инцидентът е станал тази сутрин на оживена търговска улица. Според местния телевизионен канал 9news, позовавайки се на полицията, един човек е убит при нападението, а други двама са тежко ранени и са настанени в интензивно отделение.
Разследващите смятат, че жертвите са били непознати на нападателя и са били избрани на случаен принцип.
Убитият при нападението е 30-годишен мъж. Той е починал на място преди пристигането на парамедиците. Другите две жертви са в критично състояние: 22-годишен мъж е намушкан във врата, а 47-годишна жена е намушкана в гърдите и корема. Полицията е задържала заподозрения на близка улица няколко минути по-късно след нападението.
Според The Sydney Morning Herald задържаният е избягал от психиатрична болница 10 дни преди инцидента. В момента той е в ареста и все още не му е повдигнато обвинение.
Нападение с нож в Сидни, един човек е убит, двама са в критично състояние
