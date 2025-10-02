BBC.
Полицията в града съобщава, че четирима души са били ранени по време на нападението. Властите добавят, че заподозреният е бил прострелян, но не потвърждават какво е неговото състояние.
Полицията е реагирала на сигнал в 09:31 ч. местно време, според който автомобил се е движел заплашително към местни жители, а мъж е бил намушкан с нож в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк.
Инцидентът се случва на най-святия ден в еврейския религиозен календар, наричан още Йом Кипур.
Голям брой евреи посещават синагогите и постят на този ден.
Кметът на Манчестър Анди Бърнам споделя, че "се смята", че извършителят е починал, но добавя, че това все още "не е потвърдено".
Той също така заявява, че "непосредствената опасност изглежда е отминала", но предупреждава гражданите да избягват района, докато полицията разследва случая.
Министър-председателят Кийър Стармър ще се върне по-рано от срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген, след като беше информиран за инцидента.
В изявление, той казва: "Потресен съм от нападението в синагогата в Кръмсол.
Фактът, че това се случи на Йом Кипур, най-святият ден в еврейския календар, го прави още по-ужасяващо. Мислите ми са с близките на всички засегнати и благодаря на службите, които са се отзовали на сигналите".
