Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Сръбският президент Александър Вучич заяви, че страната му се готви за потенциална атака от Хърватия, Албания и Косово. Той подчерта, че Белград следи военното сътрудничество на тези страни. Това съобщи днес РБК-Украйна.

"Те чакат подходящия момент. Ние се готвим за тяхната атака“, заяви Вучич в интервю за RTS.

В изказването си той спомева тристранната декларация за сътрудничество в областта на отбраната, подписана от Хърватия, Албания и Косово в Тирана на 18 март 2025 г. Този документ е насочен към укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и оперативната съвместимост на въоръжените сили.

Говорейки за отбранителния потенциал на Сърбия, Вучич отбеляза, че страната разполага с китайски хиперзвукови ракети "въздух-земя“ с обхват до 400 км.

Сръбският президент заяви също, че Сърбия поддържа добри отношения с НАТО, като същевременно продължава да следва политика на военен неутралитет.

Коментирайки отношенията с Хърватия, сръбският президент обвини Загреб в опити да подкопае Сърбия през последната година и половина и в намеса във вътрешните ѝ работи.

Изявленията на сръбския лидер дойдоха на фона на продължаващите дебати за политиката за сигурност и отбрана в Западните Балкани, където военната модернизация и политическото напрежение се засилиха през последните години.