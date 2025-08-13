ЗАРЕЖДАНЕ...
Наша съседка се изправя пред най-високите си нива на инфлация
©
"Новините не са много добри - имаме сериозна икономическа криза. Цените растат заради комбинация от фактори - увеличение на ДДС и акцизите, либерализация на енергийния пазар и неблагоприятни климатични условия“, коментира от Букурещ журналистът и блогър Юлия Баховски. Тя напомня, че ДДС е повишен от 19 на 21%, а за някои храни – от 5 на 11%. Според нея домакинствата усещат поскъпването най-вече през горивата и хранителните продукти. Очакват се и нови мерки – втори пакет данъчни промени, първоначално обявен за август, но вероятно отложен.
Кризата обаче не е само икономическа. Румъния е в сложна политическа ситуация, с голяма управляваща коалиция от четири партии, между които има сериозни конфликти. "Това правителство ще управлява до края на следващата година, но прогнозите не са оптимистични. Дори гуверньорът на Националната банка призна, че пикът на инфлацията ще е през септември – между 9,5 и 10%,“ предупреди Баховски.
Тя подчерта, че румънците очакват реформите да засегнат не само гражданите, но и държавния апарат, където разследващата журналистика разкрива корупционни практики и привилегии. Частният бизнес също е под натиск – компаниите имат значително по-високи разходи, което допълнително затруднява икономическата стабилност.
Още от категорията
/
NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за завеждане на дела във федералните съдилища в САЩ
12.08
Експерт: Санкциите в Гърция при работа в горещо време започват от 8 000 евро, у нас от 1 500 лв, наредбата трябва да се преработи
12.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за ...
22:57 / 12.08.2025
Стана ясно къде ще е срещата между Тръмп и Путин
22:11 / 12.08.2025
Белият дом: За Тръмп срещата с Путин ще бъде упражнение "по слуша...
21:23 / 12.08.2025
АЕЦ "Запорожие" е в дим: Пожар бушува до най-голямата атомна елек...
19:59 / 12.08.2025
Две силни земетресения разтърсиха Турция
11:43 / 12.08.2025
Опустошителни пожари в Испания обхванаха уникален обект на светов...
10:16 / 12.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.