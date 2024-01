Наши моряци участваха в операция по спасяване на бедстваща яхта навръх Нова година

© Фейсбук В Новогодишната нощ научноизследователският кораб (с бордови номер 421) "Св. св. Кирил и Методий“, който плава към Антарктида, взе участие в операция по оказване на помощ на бедстващата моторна яхта "EL DOBLON" на подходите на пролива Дрейк, познат като портата към ледения континент.



Това става ясно от публикация във Фейсбук.



Ето и хронологията на проведените действия:



• 0145 на 01.01.2024 г. - по УКВ радиостанцията на канал 16 е получен сигнал "MAY DAY".



• 0150 - получено обаждане от Чилийската брегова охрана на канал 16 за оказване на помощ на бедстващ плавателен съд.



• 0155 - НИК 421 е приведен в по - високо състояние на бойна готовност.



• 0158 - получени координати на бедстващия съд, Ш=55*31.30'S Д=066*29.45 W' на около 12 морски мили южно от о. Нуева при подхода за влизане в пролива на Дрейк.



• 0200 - НИК 421 се насочва към бедстващия съд, моторна яхта "EL DOBLON" с 13 членен екипаж, която е на дистанция от 8 морски мили.



• 0205 - НИК 421 е назначен като "ON SCENE COMMANDER" от Чилийската брегова охрана съгласно "IAMSAR MANUAL".



• 0210 - установена комуникация с "EL DOBLON" на испански език, моторната яхта докладва, че има пробойна в носовата килева част с нахлуваща вода и е без ход.



• 0215 - на НИК 421 са подготвени спасителна бързоходна лодка с тричленен екипаж оборудван със спасителни средства и термокостюми, швартови и буксирни въжета за извършване на буксировка на бедстващия плавателен съд и/или евентуално швартоване на борд.



• 0220 - на борда на НИК 421 са развърнати способности за оказване на първа медицинска помощ на бедстващи хора на море.



• 0230 - НИК 421 започна сближаване с моторната яхта "EL DOBLON" с готовност за спускане на спасителна бърходна лодка на вода.



• 0250 - НИК 421 се сближава с бедстващата яхта "EL DOBLON" на дистанция от 4 кабелта.



• 0251 - при комуникация с моторна яхта "EL DOBLON" е получен доклад за спиране на нахлуващата вода и възстановяване на минимален ход под ветрила.



• 0258 - при осветяваяне на целта се установи силен крен към десния борд, ход от 1,5 възла.



• 0300 - НИК 421 докладва на Чилийската брегова охрана за състоянието на моторната яхта и започна ескортирането и към подхода на канал Бийгъл и пристанище Пуерто Уилямс, Чили.



• 0405 - при подхода към пролив Ричманд НИК 421 е освободен от "ON SCENE COMMANDER" от Чилийската брегова охрана поради навлизане в островна група с по - спокойни води и активиране на чилийски военен SAR кораб.



• 0410 - на НИК 421 е понижена бойната готовност, приведена е материалната част в попоходно положение и продължва плаването съгласно плана към остров Ливингстън.



Метеообстановка:



Вятър - 240,0° - 12-13 m/s



Море - 5 бала по скалата на Бофорт



Видимост - 6-8 мили.



Облачност - 100%.



Т въздуха - 8,0°.



Т морска вода - 8.0°.



Атм. налягане - 1007,0 mbar.



Данни за бедстващия плавателен съд: Име: "EL DOBLON", флаг: Канада, дължина: 25 метра, ширина: 5 метра, Екипаж и пасажери: 13 души



Поздравления за командира на НИК 421 кап. II ранг Николай Данаилов и неговия екипаж!