Дата16 юни 2001 г.ОписаниеПо време на тази първа лична среща в замъка Бърно в Словения Владимир Путин и Джордж У. Буш изразяват взаимно уважение и желание да установят близки отношения. Путин разказва на Буш за своите религиозни вярвания и за историята на кръста си, който е оцелял при пожар в лятната му резиденция. По време на кратката среща на четири очи те обсъждат всички най-важни въпроси от отношенията между САЩ и Русия, като стратегическата стабилност, договора за противоракетната отбрана, неразпространението, Иран, Северна Корея и разширяването на НАТО. Буш споделя пред руския си колега, че според него Русия е част от Запада, а не враг, но повдига въпроса за отношението на Путин към свободната преса и военните действия в Чечня.Путин предпочита да говори за необходимостта от борба с тероризма и заплахите за сигурността. Той е категоричен и доминира в разговора, отклонявайки въпроса на Буш за ограниченията на пресата. Той дава на Буш кратка лекция по история (според неговата интерпретация) за разпадането на Съветския съюз: "Какво наистина се случи? Доброто желание на Съветския съюз промени света, доброволно. И руснаците доброволно се отказаха от хиляди квадратни километри територия. Нечувано. Украйна, част от Русия в продължение на векове, беше отстъпена. Казахстан беше отстъпен. Кавказ също. Трудно за въображението, а това беше направено от партийните лидери. Путин повдига въпроса за членството на Русия в НАТО и заявява, че Русия се чувства "изключена".