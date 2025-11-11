Наводнения в Гърция заради проливните дъждове: Жителите описват количеството вода като "безпрецедентно"
©
Нощен потоп в Лесбос наводни домове и предприятия в западната част на източния егейски остров и принуди местните власти да затворят редица училища във вторник сутринта, докато се извършват инспекции и ремонти, пише Ekathimerini.
Районите Калони и Скала изглежда са най-засегнати след преливането на две реки, като жителите описват количеството вода, паднало на острова, като "безпрецедентно".
Решението за затваряне на всички училища в западен Лесбос "беше взето като предпазна мярка поради интензивните и продължителни валежи, засегнали голяма част от острова, които причиниха смущения в движението и увеличиха риска от пътуване за ученици и учители", се казва в съобщение на местните власти.
Те също така посъветваха жителите да не пътуват "ненужно", докато не бъде направена пълна оценка на щетите по пътната мрежа.
Критична е ситуацията на полуостров Пелопонес. На остров Корфу се срути стена върху паркирани автомобили.
Синоптиците удължиха предупреждението си за тежко време. Очаква се силните бури да продължат.
Още по темата
/
"Мордор" — но наяве: Паркът в Нова Зеландия, където е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
10.11
Още от категорията
/
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11:36
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
10:48
Предупреждение за опасно време в Гърция: Силни ветрове в Солун, наводнения във Воница и Превеза
10.11
Добър пример при съседите: Производителите на цигари в Гърция ще помагат за почистването на фасове от плажовете
10.11
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциите за енергийни доставки от Русия
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение от 4.9 по Рихтер разтърси Западна Турция
21:02 / 10.11.2025
Никола Саркози: Никога не съм имал намерение да искам финансиране...
16:38 / 10.11.2025
Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дез...
16:39 / 10.11.2025
Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
15:11 / 10.11.2025
Парижкият съд решава дали Никола Саркози може да напусне затвора
11:00 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.