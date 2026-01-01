Lokmak Times.
Информация за пожара е постъпила в нощта на 1 януари около 00:45 ч. След получаване на информацията на мястото са пристигнали служители на пожарната.
Пожарът първоначално е започнал на покрива на църквата и за кратко време е обхванал цялата сграда.
Навръх Нова година: Пожар изпепели 150-годишна църква в Нидерландия
