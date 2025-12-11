"Не на имигрантите, освен ако не са милионери": Тръмп стартира програмата "златна виза"
Доналд Тръмп написа в социалните медии, че "златната карта“ ще предложи на купувачите "незабавна процедура за получаване на гражданство за всички подходящи и проверени лица. Толкова вълнуващо! Големите американски компании най-накрая могат да задържат безценния си талант“.
Trump Gold Card, която беше обявена за първи път през годината, е виза, която се издава на тези, които могат да докажат, че ще донесат "съществена полза“ на страната, както се посочва на официалния уебсайт на програмата.
Визата идва в момент, в който Вашингтон засилва репресиите срещу имигрантите, като увеличава таксите за работни визи и депортира нелегални имигранти.
Gold Card обещава разрешение за постоянно пребиваване в САЩ за рекордно кратко време и изисква заплащането на такса от 1 милион долара, което е "доказателство, че лицето ще донесе съществена полза на Съединените щати“, според уебсайта на програмата.
