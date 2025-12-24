Не само у нас: В Гърция също са издадени предупреждения за опасно време
Националната метеорологична служба издаде предупреждения за обилни валежи, които ще засегнат Йонийските острови, Епир, Западна Тесалия, Централна Гърция и Западен Пелопонес до Коледната сутрин, предава eKathimerini.
От петък, 26 декември, условията ще се подобрят в цялата страна. Кратки превалявани се очакват сам в Тесалия, Споради, Източно-централна Гърция и Йонийските острови.
Снеговалежите ще бъдат ограничени до високопланинските райони и ски курортите. В планината Парнас ще вали сняг, макар че натрупването му няма да е необичайно.
Очакват се по-ниски температури за Нова година.
