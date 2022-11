Недостига най-важното гориво в света?

© Bloomberg Нито едно гориво не е по-важно за глобалната икономика от дизела. Задвижва камиони, автобуси, кораби и влакове, машини за строителство, производство и земеделие. Изгаря се за отопление на жилища. И с високата цена на природния газ, на някои места дизелът също се използва за генериране на енергия.



През следващите няколко месеца почти всеки регион на планетата ще бъде изправен пред опасността от недостиг на дизел във време, когато свиването на доставките на почти всички световни енергийни пазари влоши инфлацията и задуши растежа, съобщава Bloombergtv.bg.



Щетите могат да бъдат огромни, като се отразяват на всичко - от цената на пуйка за Деня на благодарността в САЩ до сметките на европейците за отопление на домовете тази зима. Само в САЩ растящите разходи за дизел ще означават удар от 100 милиарда долара за икономиката, според Марк Финли, сътрудник по енергетика в Института за обществена политика "Бейкър" към университета "Райс".



"Дизелът стои зад всичко, което се движи в нашата икономика“, каза Финли. "Преместването на стоки е едно нещо. Друго е население, потенциално измръзнало до смърт."



В САЩ запасите от дизелово гориво и отоплително гориво са в най-ниската си точка за това време на годината според данни за последните четири десетилетия. Северозападна Европа също е изправена пред нисък буфер – прогнозите са запасите да достигнат дъно този месец и след това да паднат още повече до март, малко след влизането в действие на санкциите, които ще отрежат региона от руските доставки по море. Глобалните експортни пазари станаха толкова затегнати, че по-бедните страни като Пакистан са на практика изхвърлени от тях, като доставчиците не успяват да резервират достатъчно товари, за да отговорят на вътрешните нужди на нацията.



"Това със сигурност е най-голямата дизелова криза, която някога съм виждал“, каза Дарио Скафарди, бивш главен изпълнителен директор на италианската петролна рафинерия Saras SpA, който е прекарал почти 40 години в индустрията.



Дизелът на спот пазара на пристанището на Ню Йорк, ключов показател, е нараснал с приблизително 50% тази година. Цената достигна 4,90 долара за галон в началото на ноември, което е около два пъти повече от преди година.



Още по-показателно е премията за дизел. Спредовете за горивото се разширяват както спрямо суровия петрол, знак за това колко ограничен е капацитетът за рафиниране, така и по отношение на количества, които са за по-късна доставка, което подчертава, че търговците отчаяно искат да се сдобият с дизел сега. В Северозападна Европа дизеловите фючърси струват около за барел повече от Brent, срещу петгодишна сезонна норма от само . Фючърсите за дизел в Ню Йорк с доставка през декември се търгуват с около 12 цента по-високо от тези за януари. Това се сравнява с премия от по-малко от цент по това време миналата година.



Какво причинява недостига?



Има големи ограничения в световен мащаб по отношение на капацитета за рафиниране. Доставките на суров петрол вече са доста ограничени. Но препятствието е много по-остро, когато става въпрос за превръщането на тази суровина в горива като дизел и бензин. Това отчасти е функция на пандемията, след като блокировките унищожиха търсенето и принудиха рафинериите да затворят някои от своите най-малко печеливши заводи. Но задаващият се преход от изкопаемите горива също попречи на инвестициите в сектора. От 2020 г. капацитетът на рафиниране в САЩ се е свил с повече от 1 милион барела на ден. Междувременно в Европа прекъсванията на корабоплаването и стачките на работниците също засегнаха производството на рафинериите.



Нещата може да станат много по-драматични със задаващото се ембарго на Европейския съюз за руските доставки. Европа разчита повече на дизела от който и да е друг регион в света. Приблизително 500 милиона барела годишно се доставят с кораби, като около половината от тях обикновено се товарят в руските пристанища, според данни на Vortexa Ltd. САЩ също спряха вноса от Русия, която беше голям доставчик за Източното крайбрежие миналата зима.



Също така на заден план се развива пазарна структура, известна като "обратно контанго", когато премиите са по-високи за бързи доставки, отколкото за по-дългосрочни. Не само, че спредът е необичайно голям, но и структурата е продължила необичайно дълго. Тя стимулира доставчиците да продават сега, вместо да задържат продукта, за да създават запаси.



Протоколи за спешни случаи



В САЩ недостигът по Източното крайбрежие вече накара доставчиците да определят норми и да стартират протоколи за спешни случаи, а зимата дори не е започнала.



Североизтокът, най-гъсто населеният ъгъл на САЩ, където температурите често са под нулата по време на люта зима, също е най-зависимият от отоплителен мазут за поддържане на топлината в домовете. (Дизелът и отоплителното гориво са един и същ продукт в САЩ, само че се облагат с различен данък.) Дори в най-добрия случай, потребителите там ще бъдат обременени с най-високите сметки за енергия от десетилетия тази зима. Правителството вече почти удвои прогнозата си за увеличението, прогнозирайки, че семействата, които разчитат на нафта за отопление могат да очакват да плащат с 45% повече от миналата зима спрямо прогнозата за октомври от 27%.



Разбира се, продължителен недостиг на дизел в САЩ е малко вероятен, тъй като страната е нетен износител на горивото. Но локализираните прекъсвания и скоковете на цените вероятно ще станат по-чести, особено на Източното крайбрежие, където недостигът на тръбопроводи създава огромни затруднения. Регионът е силно зависим от тръбопровода Colonial, който често е пълен. Един вековен закон за корабоплаването, известен като Закона на Джоунс, допълнително усложнява движението на местни горива и насърчава производителите по крайбрежието на Мексиканския залив да предпочитат износа пред доставките на вътрешния пазар.



Голяма липса



От началото на февруари санкциите на ЕС ще забранят руските доставки по море. Тези руски количества трябва по някакъв начин да бъдат заменени, ако икономиката на региона иска да продължи да работи, както е днес. Как и дали ще стане това, засега не е ясно.



Зимният студ също ще изостри проблемите в Европа. Според консултантската компания Wood Mackenzie Ltd., запасите се очаква да паднат до 211,9 милиона барела през март, месец след влизането в сила на санкциите на ЕС. Това би било най-ниското ниво в данните от 2011 г.



Тъй като крайният срок за санкциите бързо наближава, Европа все още внася огромно количество дизел от Русия. Освен това купува огромни количества от Саудитска Арабия, Индия и други. В резултат на това вносът по вода през октомври достигна най-високото си ниво поне от началото на 2016 г., според данни от Vortexa, събрани от Bloomberg.



Германия вече е свидетел на затягане, тъй като ниските нива на река Рейн възпрепятстваха доставките и ограничаваха производството, докато рафинериите в съседните Унгария и Австрия също претърпяха значителни смущения. Френското производство беше задушено от вълна от работнически стачки срещу заплащането.



"Ако Русия вече не е доставчик, това поставя голяма, голяма дупка в системата, която ще бъде наистина трудна за коригиране“, каза Скафарди, бившият главен изпълнителен директор на Saras.



По-бедните държави страдат



Глобалната криза на горивата направи по-изгодно за износители като Китай и Индия да изпращат товари до страни в Европа, които могат да плащат големи премии. Очаква се общият износ на горива от Китай да нарасне с 500 000 барела на ден до близо 1,2 милиона барела до края на годината, според индустриалния консултант FGE.



Остава да видим дали това ще бъде достатъчно, за да запълни глобалния недостиг на предлагане, а междувременно по-бедните страни, които не могат да си позволят главоломно високи цени, страдат.



Закъсалата с пари Шри Ланка се бори да си позволи международните цени на горивата и не е в състояние да осигури достатъчно доставки, каза министърът на енергетиката на страната. Тайланд разшири данъчното облекчение върху дизела в опит да предпази потребителите от нарастващите цени, като правителството прогнозира, че този ход ще струва около 551 милиона долара пропуснати приходи. Виетнам се стреми да въведе спешни мерки, включително да използва своята централна банка, за да отпусне повече заеми за местните производители на гориво, за да увеличи доставките.



Кризата на дизела е "вредна за световната икономика“, каза Амрита Сен, ръководител на изследванията в Energy Aspects Ltd. "Разрешаването на проблема с дизеловото гориво в крайна сметка се нуждае от нов капацитет за рафиниране“.