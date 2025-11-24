Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ, Украйна де факто капитулира
© NOVA
Тя смята, че Тръмп често води преговорите по т.нар. начин на закотвяне – една от страната прави неприемливо и възмутително предложение, след което започва да се отказва, а отсрещната страна смята, че е спечелила, докато всъщност печеливш е този, който е направил хода.
По нейни думи пред NOVA тези 28 точки бяха сериозна провокация към всички страни в преговорите. И допълни, че сигналите, които идват, са за стартиране на процес на предоговаряне и отстъпки.
Нейнски е на мнение, че този път Владимир Путин е притиснат повече от преди заради по-тежките санкции. Според нея Зеленски има силни аргументи в защита на справедлив мир за Украйна заради подкрепата, която има от Европейския съюз.
Още по темата
/
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
22.11
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
МВнР: Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни
10.11
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която да бъде обявен край на войната в Украйна
08.11
Милен Керемедчиев: Намаляването на американските войски в Европа е доктрина, заложена от Тръмп
04.11
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
26.10
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
22.10
Още от категорията
/
"Планът за Украйна не е "списък с желания" на Русия": Рубио отговори на критиките от Сената на САЩ
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
17:02 / 23.11.2025
Зеленски : Кръвопролитията трябва да бъдат спрени, очаквам резулт...
15:16 / 23.11.2025
Фон дер Лайен: Всяко споразумение трябва да включва връщането на ...
14:54 / 23.11.2025
Украинската делегация се срещна с европейски представители в Жене...
14:38 / 23.11.2025
Марко Рубио пристигна в Женева за преговори относно Украйна
12:59 / 23.11.2025
"Планът за Украйна не е "списък с желания" на Русия": Рубио отгов...
11:43 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.