Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Над военната база на САЩ "Форт Макнеър“ във Вашингтон, където живеят високопоставени американски длъжностни лица, по-специално държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет, са забелязани неизвестни безпилотни летателни апарати. Както съобщава The Washington Post, властите в САЩ все още не са установили кой ги е изпратил.

Забелязаните във Вашингтон дронове се появяват на фона на обявяването от САЩ на глобална тревога за дипломатическите представителства в чужбина и затварянето на няколко бази в страната поради заплахи. Тази седмица обединената база Макгуайър-Дикс-Лейкхърст в Ню Джърси и авиабаза Макдил във Флорида повишиха нивото на защита на войските до ниво "Чарли“ – обозначение, което означава, че командирът разполага с разузнавателни данни, сочещи възможност за нападение или опасност. Единственото по-високо ниво на тревога, "Делта“, се прилага, когато атаката вече е настъпила или се очаква.

Както пише WP, САЩ се опасяват, че ответните атаки на Иран могат да се разпространят и върху американски длъжностни лица.

Отбелязва се, че заради дроновете над Форт Макнеър ръководството дори е обмисляло възможността за преместване на висшите длъжностни лица на други места, но засега те не са се преместили. Информация за тяхното разполагане в базата бе публикувана от няколко медии през октомври.

В базата "Форт Макнеър“ се намират Националният университет по отбрана и някои от най-висшите военни чиновници на Пентагона. Традиционно в базата не са се настанявали политически лидери, но все повече служители от администрацията на Тръмп се преместиха в базите в този район, позовавайки се на съображения за сигурност.

Базата е удобно разположена в близост до Капитолийския хълм и Белия дом. Тя обаче не разполага със същата зона за сигурност като другите бази в столицата на САЩ.