The Times of Israel.
''Днес, след 20 дни, мога да ви кажа, че Иран вече няма възможност да обогатява уран или да произвежда балистични ракети. Ние продължаваме да ги унищожаваме. Ще ги унищожим напълно'', заяви той във встъпителните си думи на иврит на пресконференцията.
По-късно, на английски, той добави: ''Ракетните и безпилотни арсенали на Иран са значително изчерпани и ще бъдат унищожени. Стотици техни пускови установки са унищожени, ракетните им запаси са силно атакувани, както и капацитетът им за производство на ракети, и това е важно''.
Премиерът допълни още, че сега Иран е ''по-слаб от всякога'', докато Израел е регионална сила, ''а някои биха казали и глобална сила''. Той описа Близкия изток като променен ''до неузнаваемост''.
Премиерът добави, че САЩ и Израел унищожават иранската индустрия ''както никога досега“, но предупреди, че ''все още има много работа за вършене''.
Нетаняху също така твърди, че Иран е загубил целия си флот в Каспийско море и сега Израел и САЩ помагат за отварянето на Ормузкия проток за свободно корабоплаване.
Той отбеляза още, че предишната кампания на Израел срещу Иран през юни 2025 г. се е фокусирала върху унищожаването на ракети и ядрени съоръжения.
''Сега унищожаваме фабриките, които произвеждат компонентите за тези ракети и ядрените оръжия, които се опитват да изградят. Унищожаваме тяхната индустриална база по начин, по който никога преди не сме го правили'', категоричен е той.
Нетаняху: Иран губи способности, вече не може нито да обогатява уран, нито да произвежда ракети
