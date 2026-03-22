Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща в неделя да преследва ''лично'' висши командири на Иранската революционна гвардия по време на посещението си в град, ударен от иранска ракета предния ден, предава Al-Awsat.

''Преследваме режима. Преследваме Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, тази престъпна банда'', закани се Нетаняху, докато оглеждаше щетите в южния израелски град Арад.

''И ще атакуваме поединично лидерите на режима, неговите съоръжения и икономически активи. Преследваме ги лично'', подчерта израелският премиер.

Вторият град, ударен от иранска ракета в събота, беше Димона, за който се смята, че е дом на недекларирания ядрен арсенал на Израел.

Разположена в пустинята Негев, Димона също претърпя значителни щети от директно попадение вчера.

В неделя Нетаняху посети двата града, призовайки жителите да се вслушат в инструкциите на командването на вътрешния фронт на военните и да се укрият незабавно, когато сирените предупредят за приближаващи ракети.

Междувременно израелските служби за спешна помощ заявиха, че иранската атака с касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив е ранила 15 души.