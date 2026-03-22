Al-Awsat.
''Преследваме режима. Преследваме Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, тази престъпна банда'', закани се Нетаняху, докато оглеждаше щетите в южния израелски град Арад.
''И ще атакуваме поединично лидерите на режима, неговите съоръжения и икономически активи. Преследваме ги лично'', подчерта израелският премиер.
Вторият град, ударен от иранска ракета в събота, беше Димона, за който се смята, че е дом на недекларирания ядрен арсенал на Израел.
Разположена в пустинята Негев, Димона също претърпя значителни щети от директно попадение вчера.
В неделя Нетаняху посети двата града, призовайки жителите да се вслушат в инструкциите на командването на вътрешния фронт на военните и да се укрият незабавно, когато сирените предупредят за приближаващи ракети.
Междувременно израелските служби за спешна помощ заявиха, че иранската атака с касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив е ранила 15 души.
