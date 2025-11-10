TF1.
"Фокус" припомня, че днес парижката прокуратура поиска от Апелативния съд в Париж да освободи Саркози, който е в затвора "Ла Санте" в Париж от 20 дни. Искането му за освобождаване бе прието.
"Това би било признание за вина. Никога няма да призная нещо, което не съм направил", подчерта той.
Саркози каза още, че е съдействал на властите и е откликнал на всички призовки.
"Никога не съм си представял, че ще трябва да чакам 70 години, за да изпитам затвор. Това изпитание ми беше наложено. Трудно е. Много е трудно, със сигурност за всеки затворник. Дори бих казал, че е изтощително“, обясни Саркози.
Бившият френски президент каза, че прекараното време в затвора е било голямо изпитание и е причинило страдания на семейството му. Саркози отдаде и почит на "особено изключителния“ затворнически персонал, който е направил този "кошмар" поносим.
Никола Саркози: Никога не съм имал намерение да искам финансиране от Муамар Кадафи
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
"Мордор" — но наяве: Паркът в Нова Зеландия, където е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
12:06
Предупреждение за опасно време в Гърция: Силни ветрове в Солун, наводнения във Воница и Превеза
09:55
Добър пример при съседите: Производителите на цигари в Гърция ще помагат за почистването на фасове от плажовете
09:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:05 / 09.11.2025
Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
14:37 / 09.11.2025
Сергей Лавров се появи: Готови сме за срещи лице в лице!
13:55 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.