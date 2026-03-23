"Напрежението на Балканите ще се задълбочава, от което Сърбия само ще печели", заяви в предаванетонажурналистът от БНТ и бивш кореспондент на Балканите и в Москва Николай Кръстев.По думите му превъоръжаването на Сърбия води до сериозна промяна в баланса на силите в Югоизточна Европа и създава нови рискове за регионалната сигурност."Политиката на сръбския президент Александър Вучич не се изчерпва само с модернизация на армията, а представлява по-широк процес на милитаризация. Белград инвестира в съвременни оръжейни системи, включително противовъздушна отбрана и бойна авиация, като част от усилията за засилване на военния капацитет на страната", допълни Кръстев.Той обърна внимание, че според него липсва реална външна заплаха, която да оправдава подобни действия. "Не е ясно кой налага на Сърбия да купува този тип въоръжение", коментира журналистът, като определи част от официалните аргументи на сръбските власти като пропагандни.Относно темата за изострената риторика на Белград спрямо съседни държави, Кръстев подчерта, че отношенията със страни като Хърватия, Албания и Косово традиционно са сложни, но в момента се използват активно за вътрешнополитически цели. "Твърденията за възможен военен съюз между тези държави, насочен срещу Сърбия, не почиват на реални факти, а служат за мобилизиране на обществена подкрепа", каза още той.Кръстев коментира и включването на България в подобни внушения, като подчерта, че страната ни периодично се представя като "външен виновник" за проблемите на Сърбия, въпреки липсата на основания за подобни твърдения. Той припомни и случаи, при които български граждани са били обвинявани в шпионаж без убедителни доказателства."Вътрешнополитическата ситуация в Сърбия също играе ключова роля. Предстоящите избори и общественото напрежение засилват необходимостта за управляващите да търсят външни заплахи, които да консолидират подкрепа. Националистическата реторика се използва като инструмент за отклоняване на вниманието от вътрешни проблеми", посочи Кръстев.Той отбеляза и ролята на външни фактори, включително влиянието на Русия, която според него има интерес от поддържане на напрежение в региона на фона на войната в Украйна. "Балканите остават уязвими към подобни геополитически влияния, особено в чувствителни зони като Босна и Херцеговина и Косово", каза още журналистът.В заключение Кръстев подчерта, че макар към момента да няма непосредствена перспектива за широкомащабен военен конфликт, натрупването на въоръжение, съчетано с агресивна политическа риторика, създава предпоставки за бъдеща нестабилност в региона.