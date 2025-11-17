Николай Кръстев: Връзката на Вучич със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план
© Фокус
Започвалото на разследване е обхванало най-малко 5-ма италиански граждани, обясни още гостът и добави, че засега няма информация за останалите чуждестранни граждани, които със сигурност са участвали. "Трябва да стигне до края от името на международното правосъдие,“ категоричен е той.
"Тези човешки сафарита са били организирани по хълмовете около босненската столица. Ако жертвата е била дете, този, който е бил в тези сафарита, е плащал и по-висока цена заради изживяването,“ посочи той и обясни, че тук връзката с Белград и режима на Слободан Милошевич не е за подценяване, тъй като сръбският лидер в онзи момент е търсил всякакви форми за допълнително снабдяване със средства заради наложените санкции от международната общност и фактическата международна изолация на Съюзна република Югославия.
"Тази новина отеква и в Сърбия без съмнение, но обаче истината е, че тя се поставя с друг морален знак: как може западни граждани да ходят и да убиват невинни граждани в Сараево. Не се търси връзката със Сърбия и югославските специални служби, които в голямата си степен са замесени в това престъпление,“ каза бившият кореспондент.
Но по думите му връзката на сегашния сръбски президент със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план, "нищо че днес се е облякъл в нова проевропейска форма“.
Журналистът посочи още, че протестите в Сърбия се радикализират и е необходим малък повод, за да избухне трупаното напрежение. "Тази радикализация може да достигне своя връх, ако се допълнително се влоши състоянието на майката на загиналият Стефан Хърка миналата година под козирката на Новосадската гара, която става и повод за тези протести в западната ни съседка“, подчерта Кръстев.
Ситуацията в Сърбия остава много сложна, още повече и след сделката им с Франция за доставка на бойни самолети. "Голям проблем е да се обясни на западните партньори защо сключват сделки с едно авторитарно управление, каквото е това на Александър Вучич, и създават допълнително проблеми в регионалната сигурност на Балканите,“ добави журналистът и обясни, че Вучич е символ на сръбската политика, която се опитва да балансира между различните сфери на влияние, баланс, който става все по труден след последните санкции на САЩ срещу Русия.
Още по темата
/
Отмениха участията на популярен сръбски изпълнител, който публично подкрепи протестиращите студенти
26.08
Още от категорията
/
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
Демократите публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Клаудия "опустошава" Европа: Португалия издаде ново предупреждени...
12:44 / 16.11.2025
Украйна ще внася газ от Гърция през България?
11:13 / 16.11.2025
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат о...
09:09 / 16.11.2025
Проливни дъждове и силен вятър връхлетяха Калифорния, има жертва
09:00 / 16.11.2025
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американско...
17:13 / 15.11.2025
Чанти с пари и златна тоалетна: Корупционната криза, която "удари...
15:44 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.