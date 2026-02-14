Николай Младенов заяви по време на Мюнхенската конференция, че продължаващите нарушения на примирието представляват значителна пречка за работата на палестинския комитет, определен да поеме следвоенното управление и възстановяване на анклава, пише Associated press.
Той е върховен представител за Газа на създадения от Вашингтон Съвет за мир. Съветът, учреден от американския лидер Доналд Тръмп, се очаква да се събере на заседание следващата седмица.
Младенов призова и за увеличаване на хуманитарната помощ и повишаване на сигурността.
"Трябва да направим така, че това, което се случва сега с нарушенията на спирането на огъня, да спре", допълни той.
Николай Младенов: Нарушенията на спирането на огъня трябва да спрат
