В петък (16 януари) Белият дом обяви членовете на ключовата международна комисия, която ще наблюдава управлението на Газа след войната.Сред известните членове на Изпълнителния комитет на Съвета за мир са турският външен министър Хакан Фидан, висшият катарски дипломат Али Тауади, ръководителят на египетското разузнаване Хасан Рашад, министърът на международното сътрудничество на ОАЕ Рим Ал-Хашими и бившият британски премиер Тони Блеър.Включването на видни официални лица от Катар и Турция – две страни, които са били силно критични към воденето на войната в Газа от Израел – вероятно ще разгневи Йерусалим, но показва колко полезни са те за Тръмп, който е изтъквал способността им да убедят ХАМАС да се съгласи на примирие през октомври.Изпълнителният комитет ще контролира Националния комитет за администрация на Газа (NCAG), подобен нов панел от палестински технократи, който ще отговаря за предоставянето на основни услуги на жителите на Газа.Той ще работи под ръководството на Съвета за мир, панел от световни лидери, оглавяван от Тръмп, който САЩ планира да представи в следващите дни. Съветът за мир обаче ще играе по-скоро символична роля, като изпълнителният комитет ще бъде неговото оперативно рамо.В Изпълнителния комитет ще участват също специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, главният съветник на Тръмп Джаред Къшнър, главният изпълнителен директор на Apollo Global Management Марк Роуън, израелско-кипърският бизнесмен Якир Габай, бившият хуманитарен координатор на ООН Сигрид Кааг и бившият пратеник на ООН в Близкия изток Николай Младенов.Младенов ще изпълнява и функциите на върховен представител на Съвета за мир за Газа. "В това си качество той ще действа като връзка на място между Съвета за мир и NCAG“, се посочва в изявлението на Белия дом, с което се обявяват новите надзорни органи за Газа.Младенов "ще подкрепя надзора на Съвета върху всички аспекти на управлението, възстановяването и развитието на Газа, като същевременно ще осигурява координацията между гражданските и сигурностните стълбове“, заявяват от Белият дом.