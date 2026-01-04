Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен, коментирайки карта на острова в цветовете на американското знаме, публикувана от съпругата на служител на Белия дом, заяви, че изображението е неуважително, подчертавайки, че няма причина за паника, предава РИА Новости.

"Първо, нека кажа много ясно и спокойно, че няма причина за паника или несигурност. Изображението, споделено от Кейти Милър, изобразяващо Гренландия, увита в американско знаме, не променя абсолютно нищо. Нашата страна не е за продажба и бъдещето ни не се решава от публикации в социалните медии. Това изображение обаче е неуважително“, написа Нилсен във Facebook.

Премиерът отбеляза, че отношенията между държавите и народите се градят на международното право и уважение, а не на символични обозначения, които игнорират статута и правата на гренландците.

"Правителството продължава работата си спокойно и отговорно. Водим диалог, защитаваме интересите си и твърдо се придържаме към международните правила на играта, които обвързват и нашите партньори за сътрудничество. Няма причина за паника. Но има основателна причина твърдо да заявим липсата на уважение“, подчертава Нилсен.

В неделя, 4 януари, Кейти Милър, съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, публикува изображение в социалната платформа X, на което е изобразена карта на Гренландия в цветовете на американското знаме, с надпис "Очаквайте скоро“. Това става на фона на операцията на САЩ във Венецуела и днешните изявления на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия.

В отговор датският посланик във Вашингтон Йеспер Мьолер Сьоренсен повтори, че Дания и САЩ са близки съюзници. Той подчерта, че Копенхаген очаква пълно зачитане на териториалната цялост на Кралство Дания.

На 22 декември 2025 г. Тръмп обяви назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник за Гренландия. По-късно губернаторът потвърди намерението на Съединените щати да анексират острова.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен по-рано изрази крайното си възмущение от изявленията на новия специален пратеник на САЩ и ще призове посланика на САЩ в Копенхаген, за да поиска обяснение. В съвместно изявление премиерите на Дания и Гренландия, Мете Фредериксен и Йенс-Фредерик Нилсен, предупредиха Съединените щати да не завземат острова, отбелязвайки, че очакват уважение към споделената им териториална цялост.

Тръмп многократно е заявявал, че Гренландия трябва да стане част от Съединените щати. Той подчертава стратегическото ѝ значение за националната сигурност и защитата на "свободния свят“, включително от Китай и Русия. Бившият гренландски премиер Муте Егеде отговори, че островът не е за продажба и никога няма да бъде. Американският лидер обаче отказа да се ангажира да не използва военна сила за установяване на контрол над Гренландия.

Гренландия е била датска колония до 1953 г. Тя остава част от кралството, но през 2009 г. получава автономия, което ѝ позволява самоуправление и независим избор във вътрешната политика.