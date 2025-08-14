Норвежката служба за полицейска сигурност подозира руски хакери в опит за саботаж на язовирна стена в югозпадната част на страната през април.Споредхакерите са успели да проникнат в контролната система на язовирната стена, като са отворили шлюзовете, които задържат водата. Те са останали отворени в продължение на четири часа. През това време е изтекло огромно количество водна маса.Директорът на Норвежката служба за полицейска сигурност Беате Гангас разказа за случая по време на презентация за руските кибератаки на публично събитие в сряда.Според VG Гангас е казала, че броят на кибератаките върху западна инфраструктура се увеличава. Голяма част от тях не причиняват щети, но се използват за демонстрация на руските възможности. Тя предупреди, че Норвегия трябва да бъде подготвена за още такива в близкото бъдеще.На същото събитие шефът на норвежкото разузнаване Нилс Стенсонес е казал, че Русия е най-голямата заплаха за националната сигурност на Норвегия.Кибератаките върху западни обекти са част от руската стратегия за водене на хибридна война. Подобен инцидент имаше и през 2024 година, когато група хакери проникнаха в системите на водно съоръжение в Тексас, карайки го да изпуска много повече вода.Язовирната стена, за която има данни, че е била обект на руски атаки, се намира в община Бремнгер - на около 150 км от северния град Берген. Местните медии казват, че язовирът не се използва производството на енергия, а хакерите е възможно да са открили слаба точка в системите за сигурност.