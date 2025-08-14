ЗАРЕЖДАНЕ...
Норвегия подозира руски хакери в източването на язовирна стена в страната
©
Според норвежкия вестник VG хакерите са успели да проникнат в контролната система на язовирната стена, като са отворили шлюзовете, които задържат водата. Те са останали отворени в продължение на четири часа. През това време е изтекло огромно количество водна маса.
Директорът на Норвежката служба за полицейска сигурност Беате Гангас разказа за случая по време на презентация за руските кибератаки на публично събитие в сряда.
Според VG Гангас е казала, че броят на кибератаките върху западна инфраструктура се увеличава. Голяма част от тях не причиняват щети, но се използват за демонстрация на руските възможности. Тя предупреди, че Норвегия трябва да бъде подготвена за още такива в близкото бъдеще.
На същото събитие шефът на норвежкото разузнаване Нилс Стенсонес е казал, че Русия е най-голямата заплаха за националната сигурност на Норвегия.
Кибератаките върху западни обекти са част от руската стратегия за водене на хибридна война. Подобен инцидент имаше и през 2024 година, когато група хакери проникнаха в системите на водно съоръжение в Тексас, карайки го да изпуска много повече вода.
Язовирната стена, за която има данни, че е била обект на руски атаки, се намира в община Бремнгер - на около 150 км от северния град Берген. Местните медии казват, че язовирът не се използва производството на енергия, а хакерите е възможно да са открили слаба точка в системите за сигурност.
Още от категорията
/
Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изтезания на баща си и мащехата си: 10-годишно момиче умиря само в болница в Аризона
09.08
Делото "Золинген": Влиза в сила доживотната присъда на подпалвача, който уби българско семейство
08.08
Трима души, които са били в линейка, са загинали след жестока катастрофа в Италия. Магистралата е блокирана
04.08
Арестуваха 39-годишен българин в Атланта: Опитал да открадне 40 хил. долара и заплашвал да взриви граната
04.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пожарна кола блъсна и уби българка в Гърция
22:21 / 13.08.2025
Милен Керемедчиев: Тръмп не може да прокара нито една от своите п...
21:07 / 13.08.2025
Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Пути...
20:24 / 13.08.2025
Бебета пантери загинаха при тежка катастрофа
19:53 / 13.08.2025
Силно земетресение разтърси Турция!
19:13 / 13.08.2025
Тръмп погна "фалшивите новини": Ако получа Москва и Ленинград, ка...
15:33 / 13.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.