Нов обрат в конфликта между наследниците на Ален Делон
© AFP
В основата на делото стои запис, направен тайно от Ален-Фабиен Делон на 5 януари 2024 г. В него се чува как Анушка говори с баща си и обвинява братята си, че му поставят "капани“.
"Правят те на глупак, а мен - на глупачка, която манипулира баща си“, казва тя в записа. Самата Анушка не присъства на заседанието.
Най-малкият син в семейството, който беше в съдебната зала, защити действията си с желанието да "защити баща си“, когото смята за уязвим и подложен на манипулации.
Той заяви, че е действал в името на човек, който вече не е можел сам да се защитава, и уточни, че е изтрил видеото от социалните мрежи в деня на смъртта на актьора през август 2024 г.
Исковете на Анушка вече са конкретизирани финансово, информира bTV. По информация на радио "Ар Те Ел“ тя претендира за 65 000 евро обезщетение от Ален-Фабиен и 50 000 евро от Антъни. Разликата се обяснява с характера на обвиненията - Ален-Фабиен е обвинен както за записването, така и за публикуването на разговора, докато Антъни е разпространил откъс от него в профила си в Инстаграм.
Адвокатите на Анушка подчертават, че личното ѝ пространство е било нарушено, а репутацията ѝ сериозно накърнена. Очаква се съдът да се произнесе на 3 юни, като защитата настоява решението да бъде публикувано в профилите на братята ѝ в социалните мрежи.
Още по темата
/
Погребват Ален Делон
21.08
Проф. Любомир Стойков: Ален Делон живя щедро - той беше обект на небивало възхищение и огромни дози завист
19.08
Още от категорията
/
Николай Христанов: Нидерландия продължава да бъде водещ избор за българските кандидат-студенти
17.03
Тръмп предупреди, че НАТО е изправен пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не помогнат при кризата в Ормузкия проток
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Земетресение в Северозападна Гърция
15:45 / 17.03.2026
Николай Христанов: Нидерландия продължава да бъде водещ избор за ...
10:36 / 17.03.2026
Мощно земетресение разтърси Куба
08:24 / 17.03.2026
Иран с нова вълна ракети към Израел, ОАЕ затвори за кратко въздуш...
08:44 / 17.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.