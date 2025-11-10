който бе разтърсен от силно земетресение предния ден, предизвиквайки предупреждение за цунами.
Трусът е станал в 16:23 местно време на дълбочина 10 километра във водите край бреговете на префектура Ивате, според данни на Японската метеорологична агенция (JMA).
Властите са активирали предупреждение за леко цунами поради прогнозата за промени в приливите и отливите до 20 сантиметра по бреговете на провинцията.
Нов трус от 5,8 по Рихтер удари Япония, издадено е предупреждение за цунами
