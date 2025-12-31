Нова Зеландия посрещна 2026 година
©
Хиляди празнуващи аплодираха, докато часовниците в Нова Зеландия отбелязваха полунощ, 13 ч. българско време.
Фойерверки бяха изстреляни във въздуха, докато ежегодната заря осветяваше нощното небе.
Остров Киритимати – известен още като Остров Рождество– и верига от 10 други предимно необитаеми острова в централната част на Тихия океан бяха първите, които посрещнаха 2026 г.
Остров Чатъм в Нова Зеландия вече беше в 2026 г. няколко минути преди континенталната част.
В отдалечения архипелаг в Тихия океан живеят около 600 души.
Тонга и Самоа също празнуват настъпването на 2026 г., преди Източна Австралия и Централна Австралия да се присъединят към веселбата.
Още по темата
/
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
14:35
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени?!
09:46
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
30.12
Още от категорията
/
Отменени и закъсняващи влакове на Eurostar: Технически проблем причини хаос в тунела под Ламанша
30.12
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Турската полиция задържа 357 заподозрени при акции срещу "Ислямск...
14:29 / 30.12.2025
Пиратка причини силна експлозия в двора на училище в Загреб
12:56 / 30.12.2025
Лавров: Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин в ...
18:11 / 29.12.2025
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин в Новгород...
18:10 / 29.12.2025
Сръбските студенти събират подписка за предсрочни избори, Вучич о...
13:24 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.