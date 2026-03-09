Сподели close
В понеделник в 10:20 часа местно време в базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири, на остров Крит отново зазвучаха сирени за въздушно нападение, тъй като продължаващата заплаха за сигурността накара властите да разпоредят на жителите да останат в домовете си и да се скрият, предава Philenews.

На жителите е препоръчано да се отдалечат от прозорците и да се скрият зад или под стабилни мебели до по-нататъшно официално уведомление.

ФОКУС припомня, че две дрона, летящи към базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири, Кипър, бяха прехванати миналата седмица.

Това се случи след като в ден по-рано през нощта дрон удари британската база.

Служителите на военната база са получили съобщение, в което са предупредени за "продължаваща заплаха за сигурността".

Министерството на отбраната на Обединеното кралство (MoD) съобщи по-рано, че членовете на семействата на военните ще бъдат преместени в алтернативни жилища като предпазна мярка.

От своя страна външното министерство на Великобритания обяви, че на остров Кипър могат да се очакват "терористични атаки".