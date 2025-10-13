ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова жертва по време на рали! Блъснати са и двама фотографи
© sport.fakt.pl
Водачът на автомобил BMW, идентифициран като 40-годишния Артур Сенковски, е починал на място въпреки незабавната помощ от свидетели.
Неговият навигатор е транспортиран до болница в тежко състояние.
Инцидентът е станал по време шестия специален етап от състезанието, близо до село Стари Лас.
Рали "Ниса“ беше незабавно прекратено от организаторите от уважение към ранените и техните семейства. Спешни служби и прокурор бяха на място, за да разследват инцидента.
Това е вторият инцидент по време на състезанието. В събота двама фотографи, стоящи на опасен участък от трасето, са ударени от преминаващ автомобил. Пострадалите са откарани в болница.
Припомняме, че преди дни в България също имаше смъртен случай по време на рали край Варна. Състезателна кола рани смъртоносно 60-годишен мъж след като не успя да вземе завой.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп призова Конгреса да разследва неговия "украински импийчмънт...
19:56 / 12.10.2025
Фатална катастрофа в Египет преди срещата на върха за Газа, загин...
10:16 / 12.10.2025
2500 евро за кв. метър в Гърция! Цените "летят"!
08:39 / 12.10.2025
Старт на новата система за влизане/излизане в държави от Шенген
08:38 / 12.10.2025
Почина Холивудската легенда Даян Кийтън
22:18 / 11.10.2025
BFMTV: Макрон преназнaчи Себастиан Льокорню за премиер на Франция...
08:37 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.