Рали пилот загина при фатален инцидент на рали "Ниса“ в Южна Полша в неделя. Колата на водача се e ударила в дърво, след което се е запалила. 

Водачът на автомобил BMW, идентифициран като 40-годишния Артур Сенковски, е починал на място въпреки незабавната помощ от свидетели.

Неговият навигатор е транспортиран до болница в тежко състояние.

Инцидентът е станал по време шестия специален етап от състезанието, близо до село Стари Лас.

Рали "Ниса“ беше незабавно прекратено от организаторите от уважение към ранените и техните семейства. Спешни служби и прокурор бяха на място, за да разследват инцидента.

Това е вторият инцидент по време на състезанието. В събота двама фотографи, стоящи на опасен участък от трасето, са ударени от преминаващ автомобил. Пострадалите са откарани в болница.

Припомняме, че преди дни в България също имаше смъртен случай по време на рали край Варна. Състезателна кола рани смъртоносно 60-годишен мъж след като не успя да вземе завой.