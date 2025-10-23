ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови правила за магазините в Истанбул
©
Служителите могат само да поздравяват минувачи с "добре дошли“ и да ги поканят да влязат, като се придържат на не повече от 50 см от витрината. Нарушенията ще се санкционират с глоби и временно затваряне на обекта – от три до десет дни в зависимост от броя на нарушенията. Контролът ще бъде засилен чрез проверки на полицията, дронове и боди камери.
Мерките се въвеждат с цел осигуряване на безопасността и комфорта на милионите местни и чуждестранни туристи, посещаващи града. Истанбул е особено популярен сред туристи от България, като българите са сред редовните посетители на историческите и културни забележителности на мегаполиса.
Само между януари и август Истанбул е приел 12,4 милиона чуждестранни туристи, което е близо 35% от всички международни туристически посещения в Турция за този период.
Още от категорията
/
Край на фалшивите здравни новини! Министерството на здравеопазването в Гърция създава отдел за откриването и управлението им
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Срещата на върха: Лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат подкрепата з...
08:26 / 23.10.2025
САЩ наложиха санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и ...
08:28 / 23.10.2025
WSJ: САЩ разрешиха на Украйна да нанася удари по Русия с някои ви...
08:38 / 23.10.2025
Държавите от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции срещу Русия
08:28 / 23.10.2025
Избухна пожар пред сградата на сръбската скупщина
12:14 / 22.10.2025
Захарова коментира "отложената" среща между Рубио и Лавров
11:55 / 21.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.