Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
©
Д-р Майкъл Бантен заявява, че "все още не е убеден“ от заключението на Съдебната медицина на Ню Йорк, която е постановила, че Епстийн се е самоубил чрез обесване. Както споменава в интервю за вестник The Telegraph: "по мое мнение, смъртта му вероятно е била причинена от налягане, довело до задушаване, а не от обесване". Той добавя, че "въз основа на цялата налична информация, е оправдано да се проведе допълнително разследване за причината и начина на смъртта".
Д-р Бантен не е извършил сам аутопсията на 11 август 2019 г., но е присъствал като наблюдател. Както отбелязва, по това време както той, така и съдебномедицинската служба са се съгласили, че са необходими повече данни за окончателното установяване на причината за смъртта. В отредактираната версия на доклада за аутопсията, която бе публикувана през декември в рамките на първото оповестяване на т.нар. "архиви на Епстийн“ от Министерството на правосъдието, "начинът на смъртта“ е посочен като "неизяснен“, като полетата "самоубийство“ и "убийство“ са празни.
Още по темата
/
"Тя го нарича чичо Джефри": Бивш съветник на Обама и юридически директор на банката Goldman Sachs подаде оставка след свързването й с досиетата на Епстийн
11:08
Хауърд Лутник бил на "семейна ваканция" на острова на Епстийн, чуват се призиви за оставката му
11.02
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Още от категорията
/
Ново нападение с оръжие в училище: Неизвестен мъж откри огън по ученици в Тайланд, взе заложници
11.02
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелбата в гимназия в Канада, полицията търси втори заподозрян
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
21:37 / 12.02.2026
Белгийската полиция обискира сгради на ЕК
16:01 / 12.02.2026
ЕК представи план за противодействие на заплахите от дронове
14:29 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелбата в гимназия в Кан...
08:29 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:30 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:38 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.