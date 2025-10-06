France24.
Премиерът на Франция Себастиан Льокорню, който бе назначен само преди месец, обяви в неделя (5 октомври) вечерта назначенията в новото правителство на републиката.
Но едва обявено, правителството получи критики от Бруно Ретайо, министърът на вътрешните работи, преизбран за трети път за една година. Той отправи критики срещу Себастиан Льокорню и новоназначения правителствен екип, към който официално принадлежи.
"Съставът на правителството не отразява обещаната промяна“, критикува той в социалната мрежа X, създавайки по този начин безпрецедентна криза.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.