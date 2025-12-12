Сподели close
Поредно мощно земетресение бе регистрирано в района на Хоншу, Япония. Данните на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) показват, че трусът е с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер е ударил североизточната част на Япония около 11:44 ч. местно време. 

Епицентърът му е с дълбочина 20 км. Издадено е и предупреждение за цунами от Японската метеорологична агенция. 

ФОКУС припомня, че вчера отново в този регион бе засечен трус с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер. 

А на 8 декември земетресение от 7,6 бе регистрирано край остров Хокайдо, Япония. Агенцията за управление на пожарите и бедствията съобщи, че са ранени най-малко 51 души.