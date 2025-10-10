ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново силно земетресение на Филипините от 7,4 по Рихтер, издадено е предупреждение за цунами
©
"Очаква се разрушително цунами с животозастрашаващи височини на вълните", съобщи Филипинският институт по вулканология и сеизмология, предупреждавайки хората в крайбрежните райони на източните и южните Филипини да се евакуират.
Трусът е регистриран на около 20 километра от град Манай в региона Минданао в 9:43 ч. сутринта (04:43 българско време).
Има и вторични трусове. Все още не се съобщава за щети и пострадали.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
07.10
Българска двойка е сред задържаните при мащабна акция срещу контрабанда на хиляди телефони от Лондон към Китай
07.10
Зелда Уилямс за покойния си баща: Моля ви, спрете да ми изпращате видеоклипове на татко, създадени с изкуствен интелект
07.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мощно земетресение разтърси Турция
07:25 / 09.10.2025
Тръмп обяви: Израел и ХАМАС се споразумяха за първата фаза на мир...
07:20 / 09.10.2025
Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия
11:43 / 08.10.2025
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачк...
11:15 / 08.10.2025
Цената на златото удари нов рекорд
09:38 / 08.10.2025
Bloomberg: Макрон има три сценария след оставката на Льокорню
14:43 / 06.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.