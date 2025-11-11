EMSC).
Трусът е регистриран на 48 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 23 км югозападно от Бигадич, Турция, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран в 00:02 часа местно време (23:02 часа българско време).
''Фокус'' припомня, че няколко часа по-рано днес силно земетресение от 4.9 по Рихтер, разтърси Западна Турция.
Ново силно земетресение удари Западна Турция
