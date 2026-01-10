NBC News.
Федерален служител на Министерството на вътрешната сигурност потвърди пред CNN, че видеото е заснето на мобилния телефон на агента.
В 37-секундното видео се чува как Рене Гуд казва: "Добре е, не съм ти ядосана“, докато агент обикаля колата ѝ и я заснема, а на задната седалка на автомобила се вижда куче, съобщава NBC News.
Докато агентът записва регистрационните номера, Ребека Гуд, идентифицирана от медиите като съпругата на Рене Гуд, се обръща към него, казвайки, че са граждани на САЩ и че номерът остава същият на следващия ден, намеквайки за твърдения, че имиграционната служба понякога сменя номерата на превозните си средства.
Новo видео показва момента, в който агент на ICE застрелва майка в Минеаполис
©
Още по темата
/
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран, докато протестите в стрената навлизат във втората си седмица
05.01
Тръмп пожела Весела Коледа на всички, дори на "радикалната левица", която е опитва да унищожи САЩ
25.12
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
20.12
Реклама
Още от категорията
/
Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран Монтана внесоха наказателна жалба в швейцарския съд
08.01
"Военните обекти на Запада в Украйна ще се приемат за легитимни военни цели": Захарова с предупреждение към Лондон и Париж
08.01
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отива ли си режимът в Иран?
22:51 / 09.01.2026
Арестуваха собственика на бара в Кран-Монтана, в който при пожар ...
17:55 / 09.01.2026
Reuters: САЩ започнаха операция по задържане на танкера "Олина" в...
15:34 / 09.01.2026
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:34 / 08.01.2026
Макрон: Франция ще гласува против търговското споразумение между ...
22:08 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.