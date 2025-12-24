Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Тайван. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е бил на 90 км източно-североизточно от Каошунг, на

84 км североизточно от Донган, на дълбочина 12 км.

ФОКУС припомня, че на 23 декември в Тайван бе регистриран друг силен трус.