Земетресение с магнитуд 5.9 по скалата на Рихтер е станало днес в източния бряг на Камчатка, Русия. Това показва справка на ''' в сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Трусът е регистриран на 191 км южно от Петропавловск-Камчатски, Русия, на 90 км източно от Озерновски, Русия, на дълбочина от 84 км. Трусът е регистриран в 2:55 часа местно време (17:55 българско време).