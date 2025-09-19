ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново земетресение с магнитуд 5.9 разтърси Камчатка
Трусът е регистриран на 191 км южно от Петропавловск-Камчатски, Русия, на 90 км източно от Озерновски, Русия, на дълбочина от 84 км. Трусът е регистриран в 2:55 часа местно време (17:55 българско време).
