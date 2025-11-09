Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
© niggg.bas
Земетресението е станало в 11:58 часа местно време (10:58 българско време) с епицентър в района на град Съндъргъ и дълбочина 7,14 километра, според Дирекцията за управление при бедствия и аварии (AFAD).
Изданието напомня, че трусът, който е бил усетен от жителите на Съндъргъ и съседните райони, идва след по-силно земетресение с магнитуд 6,1, което разтърси същата зона на 27 октомври, причинявайки рухването на сгради и масова паника. Преди него, на 10 август, друг трус с магнитуд 6,1 в Съндъргъ взе две жертви, а 29 души бяха ранени.
По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН днешният трус в Западна Турция е бил с магнитуд 4,3 по Рихтер и дълбочина 10 км.
Още по темата
Геолог за земетресенията в Турция: Възможна е появата на вторични трусове в продължение на година
28.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Санкциите задушават черното злато: Петролът на Русия вече не хран...
22:59 / 08.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.