ООН с остра реакция за убийството на палестински журналисти в Газа
"Израел трябва да уважава и защитава всички цивилни, включително журналистите" подчертаха още от ООН.
От организацията призоваха за незабавен, безопасен и безпрепятствен достъп до Газа за всички журналисти и припомни, че от 7 октомври 2023 година са убити най-малко 242 палестински журналисти в Газа.
Реакцията на международната организация идва, след като общо седем души бяха убити при нападението срещу палатка, разположена пред главната порта на болница "Аш-Шифа“ в град Газа късно в неделя. Сред тях са били кореспондентът на Ал Джазира Мохамед Крейкех и трима оператори.
Ал Джазира осъди убийствата като "още една крещяща и преднамерена атака срещу свободата на пресата“.
