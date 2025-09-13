Благомир Коцев“, заявява в позиция групата на "Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите по повод решението на Софийския градски съд реши да остави Коцев в ареста.
"Въпреки че е задържан вече повече от 60 дни без повдигнати обвинения, съдът отхвърли искането за по-лека мярка. Арестът и продължаващото му задържане се основават на оскъдни доказателства и несъстоятелни обвинения – като дори един свидетел признава, че е дал показания под натиск. Това показва злоупотреба с мярката "задържане под стража“ и поставя под въпрос справедливостта в политически чувствителни дела“.
Групата на "Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите подчертава, че този репресивен подход поражда сериозни съмнения по случая и отразява нарастващите тревоги за демокрацията и върховенството на правото в България. "Ако обвиненията не могат да бъдат подкрепени с ясни и надеждни доказателства, кметът Коцев трябва да бъде освободен, за да продължи своя мандат, за който е демократично избран“, се казва още в позицията.
