Обвиниха бивш депутат и сина му за производство на фалшиви COVID тестове
Синът на 26 години е обвинен във фалшифициране на медицински продукти и пране на пари, а 66-годишният му баща – във фалшифициране на медицински продукти. По информация на хърватски медии обвиняемите са Филип Михалич, бивш депутат от управляващата партия ХДО, и синът му Анджелко Михалич, известен в общественото пространство като "Корона Кид", макар прокуратурата да не съобщава имена.
Според обвинението двамата са организирали производството на тестове в истанбулска фабрика между август 2022 г. и май 2023 г. Тестовете имитирали оригиналните продукти и били внесени в Хърватия, след което били продавани чрез тяхна фирма на клиенти в Хърватия, Гърция, Румъния, Австрия, Испания и Германия. От незаконната дейност е реализирана печалба в размер на 445 932 евро, уточняват от прокуратурата.
По-младият Михалич е обвинен, че в периода януари–ноември 2023 г. е изтеглил и прехвърлил печалбата към себе си като собственик на фирмата, след което е депозирал средствата в банка с цел прикриване на произхода им.
Прокуратурата предлага конфискация на сумата 445 932,35 евро като незаконно придобита имотна облага.
