NBC. 35-годишната Иванна Ортис ще отговаря за общо 10 обвинения в опит за убийство с полуавтоматично оръжие, както и за три други престъпления – стрелба по къща, или кемпер.
Прокурорът по делото съобщи, че общо 10 души са били застрашени при стрелбата от Иванна Ортис: Риана и партньорът й A$AP Rocky, трите им деца, тримата домашни помощници, и двама души в съседна къща. Никой от тях не е бил ранен при стрелбата с полуавтоматичната пушка AR-15.
Към момента съдът е наложил гаранция от 1.875 милиона долара, които извършителката не е платила и се намира в ареста.
Според разследването тя е дошла до квартал Бевърли Крест с автомобила си въоръжена и дегизирана с перука. След като стигнала пред портата на дома на Риана Иванна Ортис открила стрелба по портата и кемпера, който бил паркиран вътре. Нападателката била открита по номерата на колата, а в багажника полицията открила резервен пълнител с 30 патрона.
Ако бъде осъдена Ортис може да получи доживотен затвор.
текст: Милен Кандарашев
Обвиниха в опит за убийство жената, стреляла по къщата на Риана
©
Още от категорията
/
Експлозия пред дома на кмета на Ню Йорк: Полицията разследва "терористична атака", вдъхновена от ИДИЛ
10.03
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
28.02
CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп
25.02
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия по улиците и масови екстрадиции на наркотрафиканти в САЩ
24.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.