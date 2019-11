Обявиха Грета Тунберг за автор на годината

© Шведската екологична активистка Грета Тунберг беше определена във Великобритания като автор на годината след издаването на първата ѝ книга "No One Is Too Small to Make a Difference" (Никой не е прекалено малък, за да бъде значим).



Младата шведка получи отличието от една от най-големите търговски мрежи за разпространение на книги във Великобритания - "Уотърстоунс", съобщи в. "Дейли мейл", цитиран от БТА.



Книгата на 16-годишната девойка се появи по лавиците на магазините в Обединеното Кралство през месец май. Предвижда се и ново издание на сборника ѝ, което ще включи още по-голямо количество нейни изказвания. Тунберг ще стане и временна водеща на предаване на BBC. В него тя ще беседва със своите гости на екологични теми. Програмата ще се излъчва по време на коледните и новогодишните празници в периода от 26 до 31 декември.



Грета беше номинирана тази година за Нобеловата награда за мир. Тя стана известна с емоционалната си реч за опазването на планетата пред ООН в края на месец септември, която получи широк обществен отзвук.