Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026: Пълен списък на номинираните
Номинациите за "Златен глобус" бяха обявени в понеделник, а победителите ще бъдат обявени на 11 януари - всичко това е част от подготовката за Оскарите през март.
Ето списъците с номинираните за "Златен глобус".
- Най-добър филм – драма
"Франкенщайн“
"Хамнет“
It Was Just an Accident
"Тайният агент“
"Сантиментална стойност“
"Грешници“
Най-добър филм – мюзикъл или комедия
"Синя луна“
"Бугония“
"Върховният Марти“
No Other Choice
Nouvelle Vague
"Битка след битка“
Най-добър анимационен филм
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amélie or The Character of Rain
"Зоотрополис 2"
Постижение в киното и боксофиса
"Аватар: Огън и пепел"
F1
Kpop Demon Hunters
"Мисията невъзможна: Възмездие“
"Грешници"
"Оръжия"
Wicked: For Good
Най-добър чуждоезичен филм
It Was Just an Accident – Франция
No Other Choice – Южна Корея
The Secret Agent – Бразилия
Sentimental Value – Норвегия
Sirāt – Испания
Гласът на Хинд Раджаб – Тунис
Най-добра актриса – драма
Джеси Бъкли – "Хамнет“
Дженифър Лорънс – "Умри, любима моя“
Ренате Райнсве – "Сантиментална стойност“
Джулия Робъртс – "След ловa“
Теса Томпсън – "Хеда“
Ева Виктор – "Съжалявам, скъпи“
Най-добър актьор – драма
Джоел Еджъртън – Train dreams
Оскар Айзък – "Франкенщайн“
Дуейн Джонсън – "Машината за разбиване“
Майкъл Б. Джордан – "Грешници“
Вагнер Моура – "Тайният агент“
Джереми Алън Уайт - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Най-добра актриса – мюзикъл или комедия
Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You
Синтия Ериво – Wicked: For Good
Кейт Хъдсън – Song Sung Blue
Чейс Инфинити – "Битка след битка"
Аманда Сайфрид – The Testament of Ann Lee
Ема Стоун – "Бугония"
Най-добър актьор – мюзикъл или комедия
Тимотей Шаламе – "Върховният Марти"
Джордж Клуни – "Джей Кели"
Леонардо ди Каприо – "Битка след битка"
Итън Хоук – "Синя Луна"
Лий Бюнг-Хън – No Other Choice
Джеси Племънс – "Бугония"
Най-добра актриса в поддържаща роля
Емили Блънт – The Smashing Machine
Ел Фанинг – Sentimental Value
Ариана Гранде – Wicked: For Good
Инга Ибсдотер Лилеос – Sentimental Value
Ейми Мадигън – Weapons
Теяна Тейлър – One Battle After Another
Най-добър актьор в поддържаща роля
Бенисио дел Торо – "Битка след битка"
Джейкъб Елърди – "Франкенщайн"
Пол Мескал – "Хамнет"
Шон Пен – "Битка след битка"
Адам Сандлър – "Джей Кели"
Стелан Скарсгард – "Сантиментална стойност"
Най-добър режисьор
Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"
Райън Куглър – Sinners
Гийермо дел Торо – "Франкенщайн"
Джафар Панахи – It Was Just an Accident
Йоаким Трир – "Сантиментална стойност"
Клои Жао – Hamnet
Най-добър сценарий
Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"
Роналд Бронстийн и Джош Сафди – "Върховният Марти"
Райън Куглър – "Грешници"
Джафар Панахи – It Was Just an Accident
Ескил Фогт и Йоаким Трир – Sentimental Value
Клои Жао и Маги О’Фарел – "Хамнет"
Най-добра оригинална музика
Александър Деспла – "Франкенщайн"
Лудвиг Йорансън – "Грешници"
Джони Грийнууд – "Битка след битка"
Kangding Ray – Sirāt
Макс Рихтер – "Хамнет"
Ханс Цимер – F1
Най-добра оригинална песен
“Dream As One" – "Аватар: Огън и пепел"
Автори: Майли Сайръс, Андрю Уайт, Марк Ронсон, Саймън Фрэнглън
“Golden" – Kpop Demon Hunters
Автори: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick
“I Lied To You" – "Грешници"
Автори: Рафаел Садик, Лудвиг Йорансън
“No Place Like Home" – Wicked: For Good
Автор: Стивън Шварц
“The Girl in the Bubble" – Wicked: For Good
Автор: Стивън Шварц
“Train Dreams" – Train Dreams
Автори: Ник Кейв, Брайс Деснър
