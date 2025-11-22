The Sun.
Всички 23 членове на екипажа са били евакуирани на безопасно място, съобщават от пожарната служба в Лос Анджелис.
Няма данни за ранени.
Корабът, който е акостирал в пристанището на Лос Анджелис, е превозвал опасен товар.
Кметът на Лос Анджелис Карен Бас заявява, че е създадено убежище за засегнатите общности.
Тя също така призовава жителите да останат в домовете си и да държат прозорците затворени.
В изявление тя посочва: "За общностите около пристанището на Лос Анджелис, включително Сан Педро и Уилмингтън, е в сила заповед:
"Останете в домовете си, дръжте прозорците затворени и изключете климатичните системи. Служителите на спешните служби продължават да се борят с пожара на контейнеровозния кораб".
Компанията за товарни кораби Ocean Network Express добавя, че "всички членове на екипажа са в безопасност“ и ситуацията се наблюдава "отблизо“.
Корабът е пристигнал в Лос Анджелис в сряда от японската столица Токио.
Това се случва, след като според съобщения огромна експлозия е разкъсала 500-футов контейнерен кораб в Северно море.
Нидерландският кораб Victoria L също е засегнат от пожара след експлозията, като според местните медии в момента се провежда спасителна операция.
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
©
Още по темата
/
Министерството на отбраната на Турция разкри самоличността на жертвите от катастрофата на военния самолет C-130
12.11
Още от категорията
/
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
09:47
Арестуваха германец за управление на платформа за поръчкови убийства, насочена срещу Меркел и Шолц
11.11
8 загинали и 24 ранени след взрив на кола бомба до една от най-популярните забележителности в Ню Делхи
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски с обръщение към нацията: Украйна се изправя пред труден ...
18:08 / 21.11.2025
Axios показа плана на САЩ за спиране на войната на Русия в Украйн...
09:35 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.