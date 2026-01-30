Сподели close
Осем пожарни автомобила и около 60 пожарникари се борят с пожар в едноетажна търговска сграда в Камдън, според Лондонската пожарна бригада, предава Sky News.

Огнената стихия се е разразила до гара Лондон Юстън, ключова централна гара с маршрути, простиращи се през Обединеното кралство

От пожарната съобщават, че половината от едноетажната търговска сграда е в пламъци.

Национална железопътна компания съобщава, че сички линии близост до пожара са блокирани.

В резултат на пожара се очакват затруднения за пътниците между Лондон Юстън и Уотфорд Джанкшън.

Влаковете, пътуващи между двете гари, могат да бъдат отменени или забавени с до 30 минути, или да бъдат променени.