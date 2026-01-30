Осем пожарни автомобила и около 60 пожарникари се борят с пожар в едноетажна търговска сграда в Камдън, според Лондонската пожарна бригада, предаваОгнената стихия се е разразила до гара Лондон Юстън, ключова централна гара с маршрути, простиращи се през Обединеното кралствоОт пожарната съобщават, че половината от едноетажната търговска сграда е в пламъци.Национална железопътна компания съобщава, че сички линии близост до пожара са блокирани.В резултат на пожара се очакват затруднения за пътниците между Лондон Юстън и Уотфорд Джанкшън.Влаковете, пътуващи между двете гари, могат да бъдат отменени или забавени с до 30 минути, или да бъдат променени.