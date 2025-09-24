Сподели close
Електрически стълбове и коли бяха погълнати от 50-метрова дупка, която се отвори тази сутрин пред болница "Уаджира" в центъра на Банкок, пише Tanjug. 

Появата на кратер в земята, който се свързва с изграждането на близка подземна железопътна станция, е бил съпроводен със спукване на тръби, от които са излизали струи вода, докато паднали електрически стълбове и кабели са излъчвали електрически искри, допълва Reuters. 

Пациенти и жители от близките сгради са били евакуирани.