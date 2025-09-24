Tanjug.
Появата на кратер в земята, който се свързва с изграждането на близка подземна железопътна станция, е бил съпроводен със спукване на тръби, от които са излизали струи вода, докато паднали електрически стълбове и кабели са излъчвали електрически искри, допълва Reuters.
Пациенти и жители от близките сгради са били евакуирани.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.