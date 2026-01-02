Сподели close
Приблизително 50 от 119-те жертви на пожара в ски бара в швейцарския курорт Кран-Монтана ще бъдат прехвърлени в специализирани центрове за изгаряния в страни от ЕС. Това заяви днес Матиас Рейнар, губернатор на кантон Вале, предава CNN.

На пресконференция в петък той обяви, че 119 души са хоспитализирани, приблизително половината от тях в болници в кантон Вале.

"Около 50 пациенти ще бъдат прехвърлени в специализирани европейски центрове за лечение на тежки изгаряния“, подчерта той.

България, Франция, Италия, Германия, Белгия и Румъния, наред с други, са предложили да настанят пациентите.

Животът на някои пациенти все още е в опасност, посочва Ерик Бонвен, управител на болницата във Вале.

Кантоналните власти досега са потвърдили смъртта на 47 души. Полицията продължава да идентифицират жертвите чрез ДНК, зъбен и, ако е възможно, пръстов анализ, дрехи, татуировки и пиърсинги, съобщиха те на пресконференция.